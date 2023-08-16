Партия "Шор" опротестовала свой запрет в Европейском суде

Как заявил лидер партии Илан Шор, "попытка убрать оппозицию через санкционный режим - это что-то новое"

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Запрещенная в Молдавии партия "Шор" обратилась Европейский суд общей юрисдикции после решения Конституционного суда (КС) признать формирование незаконным. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Илан Шор в своем Telegram-канале.

"Я и моя команда подали заявление в Европейский суд общей юрисдикции с призывом отменить санкции против моей партии", - написал политик, считающий, что на партию "Шор" была осуществлена координированная атака. "Я не ближневосточный диктатор, мы пока даже не власть. Попытка убрать оппозицию через санкционный режим - это что-то новое. Объявить вне закона протесты против непопулярного режима противоречит самой сути того, на чем был построен ЕС", - отметил он.

В Молдавии летом 2022 года начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Участники протестов возложили на них ответственность за экономический кризис, спровоцировавший рост цен на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, топливо. Со своей стороны Санду обвинила партию в незаконном финансировании, попытке государственного переворота и планах "саботирования проевропейского курса страны".

В июне КС Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". Несмотря на то, что обвинения против партии не были доказаны, судьи отметили, что могут вынести такое решение в качестве "предупредительной меры". Они приняли к сведению выводы Службы информации и безопасности, которая обвинила партию "Шор" в действиях в интересах другой страны, а также санкции против формирования со стороны ЕС, а также властей США, которые обвинили Шора якобы в попытках повлиять на результаты выборов в США.

Министерству юстиции Молдавии было предписано создать комиссию по ликвидации политсилы и исключению ее из реестра партий. Парламент Молдавии запретил членам парламентской партии принимать участие в выборах. Шор сообщил, что представители его партии продолжат деятельность в рамках политического блока "Шанс" и объявил о создании фонда, в рамках которого будем поддерживать все оппозиционные партии.