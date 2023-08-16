Дания продлила усиленный пограничный контроль до 22 августа

Эта мера, принятая после акций с сожжением Корана в королевстве, ранее действовала до 17 августа

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Дании продлила до 22 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В связи с развитием текущей картины угроз полиция временно продолжает активную работу на внутренних границах Дании до 22 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Эта мера, принятая после акций с сожжением Корана в королевстве, ранее действовала до 17 августа. Она означает, что полиция продолжит выборочные проверки приезжающих в Данию из Швеции и Германии.

Минюст Дании ранее сообщал, что национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки (PET) "сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по ее мнению, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз".

Представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в июле сожгли Коран перед посольствами Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в этой связи заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний". Правительство Дании сообщило, что изучит возможность не давать разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании.