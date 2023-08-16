Саркози счел обязанностью президента Франции сохранять возможность диалога с Россией

Экс-глава государства поддержал стремление действующего президента Эмманюэля Макрона не отказываться от контактов с РФ

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) считает обязанностью президента республики поддерживать диалог с Россией в любой ситуации.

"Долг президента Франции - держать открытым путь к диалогу с Россией", - написал он в своей новой книге "Время сражений" (Le Temps des combats), выдержки из которой публикует телеканал BFM.

Отмечается, что экс-глава государства "поддерживает стремление действующего президента Эмманюэля Макрона не отказываться от контактов с РФ".

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он второй раз баллотировался на выборах в 2012 году, однако проиграл тогда Франсуа Олланду.

Книга "Время сражений" выйдет в свет 22 августа.