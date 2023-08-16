Саркози полагает, что Украина должна оставаться нейтральной

По мнению бывшего президента Франции, страна должна быть "мостом" между Европой и Россией

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) считает, что Украина должна оставаться нейтральным государством, быть "мостом" между Европой и Россией.

"Прежде всего, необходимо договориться о призвании Украины. Должна ли она вступать в Европейский союз? Я так не думаю. Украина является связующим звеном между Западом и Востоком. Необходимо, чтобы она им оставалась, - сказал Саркози в интервью газете Le Figaro в преддверии выхода его новой книги "Время сражений" (Le Temps des combats). - Дело не только в том, что Украина не готова и не соответствует критериям членства. Она должна оставаться нейтральной страной. <...> Этот нейтралитет мог бы быть обеспечен международным соглашением, предусматривающим чрезвычайно сильные гарантии безопасности, чтобы защитить ее от любого риска новой агрессии".

По его словам, "призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией". "Предлагать Украине выбирать между этими двумя сторонами, на мой взгляд, противоречит истории и географии этого сложного региона", - отметил экс-президент.

Саркози добавил, что относительно членства Украины в ЕC Европа дает Киеву "ложные обещания, которые не выполняются", как это было с Турцией на протяжении десятилетий.

Бывший президент полагает, что украинский конфликт должен быть урегулирован дипломатическим путем. "Дипломатия, дискуссии и обмен мнениями - нет других средств для поиска приемлемого решения. Без компромисса ничего не получится и ситуация в любой момент может ухудшиться <...>, что привело бы к страшным последствиям", - отметил он.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он второй раз баллотировался на выборах в 2012 году, однако проиграл тогда Франсуа Олланду. Книга "Время сражений" выйдет в свет 22 августа.