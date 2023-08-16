ECOWAS осудило убийство террористами военнослужащих армии Нигера

Инцидент произошел на границе с Мали

РАБАТ, 16 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило убийство вооруженными террористами группы военнослужащих армии Нигера на границе с Мали. Об этом говорится в обнародованном в Абудже коммюнике регионального объединения.

"ECOWAS с прискорбием узнало о нападениях вооруженных группировок в Республике Нигер, в результате которых погибло несколько солдат армии Нигера. ECOWAS осуждает эти нападения и выражает глубочайшие соболезнования народу Нигера и семьям погибших солдат", - отмечается в заявлении.

"ECOWAS призывает военное руководство Национального совета спасения родины в Нигере восстановить конституционный порядок, чтобы сосредоточить внимание на безопасности страны, которая становится все более хрупкой после попытки государственного переворота против демократически избранного президента Мохамеда Базума", - подчеркивается в документе.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 17 солдат армии Нигера погибли в результате нападения террористов на границе с Мали.