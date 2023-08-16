16 августа, 16:21,
обновлено 16 августа, 16:39
БРИКС

ООН примет участие в саммите БРИКС

AP Photo/ Eraldo Peres
© AP Photo/ Eraldo Peres

Во всемирной организации уточняют уровень представительства

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН будет представлена на саммите БРИКС, уровень участия объявят на следующей неделе. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Да, ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР. Мы надеемся, что сообщим вам детали, возможно, в начале следующей недели", - сказал Хак.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров. 

Теги:
ЮАРБРИКС
© Информационное агентство ТАСС
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