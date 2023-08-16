Глава МИД Израиля договорился с властями Уругвая об открытии дипмиссии страны в Иерусалиме

В ведомстве напомнили, что республика "сыграла важную историческую роль в создании Государства Израиль"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Уругвай в ближайшее время откроет дипломатический офис в Иерусалиме. Такой договоренности с властями республики достиг министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, находящийся с визитом в Латинской Америке, сообщила пресс-служба израильского МИД.

Коэн начал поездку по Латинской Америке с визита в Парагвай, куда он прибыл по случаю церемонии инаугурации нового президента республики Сантьяго Пеньи. В парагвайской столице он встретился с уругвайским президентом Луисом Лакалье Поу, а затем и сам посетил Уругвай. Там его принял министр иностранных дел Франсиско Бустильо, указали в пресс-службе.

"По итогам этих встреч было решено, что Уругвай вскоре откроет дипломатический офис по сотрудничеству в области инноваций в столице Израиля - Иерусалиме. Министр Коэн пригласил президента Уругвая посетить Израиль по случаю открытия нового представительства его страны в Иерусалиме", - говорится в сообщении.

Коэн подчеркнул, что израильские власти продолжат "укреплять международный статус Иерусалима, столицы Израиля". По его словам, с момента вступления в должность в декабре 2022 года, министр "поставил задачу удвоить количество дипломатических миссий в Иерусалиме". "Уругвай - один из самых важных друзей Израиля в Латинской Америке, и решение президента открыть инновационный офис в Иерусалиме будет способствовать развитию двусторонних и торгово-экономических отношений", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В израильском МИД напомнили, что Уругвай "сыграл важную историческую роль в создании Государства Израиль": уругвайский дипломат Энрике Родригес-Фабригат был одним из участников комиссии, предложившей Генассамблее ООН план по разделу Палестины на еврейское и арабское государства, легший в основу соответствующей резолюции, принятой в 1947 году. Кроме того, посольство Израиля в Уругвае стало четвертой израильской дипмиссией за рубежом.

В пресс-службе министерства отметили, что нынешняя поездка Коэна - это первый визит главы МИД Израиля в Уругвай за последние 40 лет. Последний раз израильский министр иностранных дел посещал эту латиноамериканскую республику в 1982 году, когда пост главы МИД занимал Ицхак Шамир, позднее ставший премьер-министром (1986-1992).

Проблема Иерусалима

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои дипломатические представительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. В феврале 2023 года МИД Израиля сообщил, что открыть свое посольство в течение года в Иерусалиме согласилась Папуа - Новая Гвинея.

Ранее МИД Израиля объявил о достижении договоренности о возвращении в Иерусалим посольства Парагвая. Оно было торжественно открыто в мае 2018 года вслед за диппредставительствами США и Гватемалы. Через четыре месяца после президентских выборов в Парагвае новые власти страны приняли решение вернуть диппредставительство в Тель-Авив. В ответ МИД Израиля распорядился в сентябре того же года закрыть израильское посольство в Асунсьоне.