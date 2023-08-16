ООН хочет вернуть зерновую сделку, НАТО отказывается от слов. Ситуация вокруг Украины

ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией по вопросу о вывозе зерна и удобрений, считая, что такой экспорт представляет собой единственный путь для стабилизации рынка и цен, заявила генсек Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен. Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

В Верховной раде Украины поддержали законопроект о декоммунизации памятников Великой Отечественной войны.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ вели наступательные действия на купянском направлении, было отбито девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На донецком направлении было отражено пять атак противника, на запорожском направлении - две атаки ВСУ, добавил он.

На всех направлениях потери противника в живой силе составили до 735 бойцов. Российскими силами было также уничтожено значительное количество боевой техники, в том числе бронированные машины, артиллерийские системы и радиолокационные станции, а также несколько складов боеприпасов, отметил Конашенков.

Сделка - не панацея

ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией по вопросу о вывозе зерна и удобрений, считая, что такой экспорт представляет собой единственный путь для стабилизации рынка и цен, заявила генсек UNCTAD. Она считает, что из-за роста цен на продовольствие в мире "страдают наиболее уязвимые" слои населения. Гринспен подчеркнула, что следует предпринимать усилия, направленные на то, чтобы зерно и удобрения "из обеих стран" попадали на мировой рынок. Глава UNCTAD напомнила, что 75% закупок по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для оказания помощи "людям, которые уже голодают", в 2022 году было осуществлено из поставок в рамках "черноморской зерновой инициативы, с Украины".

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы черноморской зерновой инициативе для доставки продовольствия в нуждающиеся страны, сообщил посол РФ в Турции, добавив, что "черноморская инициатива - отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии". Он также отметил, что "именно Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", а "после выполнения требований РФ можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы".

При этом в США опровергли появившиеся в СМИ спекуляции о том, что в Вашингтоне изучают варианты для обеспечения экспорта сельхозпродукции с Украины через дунайские порты и не исключают "военные решения" для защиты судов, следующих в эти порты и из них. Как заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, США не стремятся к войне с Россией и пока Пентагону "нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов".

Одновременно с этим посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что украинский зернотрейдер - компания "Нибулон" - получила 50 вагонов, закупленных Агентством США по международному развитию (USAID), для транспортировки зерна в дунайские порты.

"Временный коридор" по-украински

Судно-контейнеровоз Joseph Schulte водоизмещением 110 тыс. тонн под флагом Гонконга вышло из Одесского порта, где оно находилось с момента, предшествовавшего началу специальной военной операции России на Украине, сообщило одесское издание "Думская". По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, оно стало первым, которое воспользовалось объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

10 августа Военно-морские силы ВСУ объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

Отказ НАТО от слов о территориальных уступках

Начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен считает, что не должен был говорить об уступках России территории Украины в обмен на членство в НАТО. "Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это было неправильно", - сказал он.

Перераспределение средств

Еврокомиссия приняла решение передать Украине и Молдавии €135 млн, выделенных на период с 2021 по 2027 год из европейских программ приграничного сотрудничества (Interreg) с Россией и Белоруссией, сообщила пресс-служба ЕС. Еврокомиссар по развитию и реформам Элиза Феррера отметила, что такое решение было принято в связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.

Декоммунизация и дерусификация

Комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной рады Украины поддержал законопроект о декоммунизации памятников Великой Отечественной войны, сообщила зампредседателя комитета, зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Документ предполагает демонтаж коммунистических символов и надписей в течение года со дня вступления закона в силу. Документом, в частности, предлагается отказаться от понятия "Великая Отечественная война" и использовать "Вторая мировая война", а годом начала войны считать 1939-й, а не 1941-й.

Кравчук пояснила, что первая волна так называемой декоммунизации не затронула военные памятники, содержащие "символику тоталитарного коммунистического режима и/или российской имперской политики". При этом мест захоронений изменения не коснутся.

На Украине в рамках дерусификации и декоммунизации продолжается также кампания по переименованию улиц. Как сообщил мэр украинского Днепра (ранее - Днепропетровск) Борис Филатов, в городе переименованы уже "более 200 улиц и переулков". При этом под переименование подпали и объекты, названные в честь деятелей Великой французской революции, в том числе Робеспьера и Марата.

Как сообщило украинское издание "Вести", городской совет Киева готовит решение о переименовании улицы Ермака. Ожидается, улица, названная в честь покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака Тимофеевича, получит имя советского диссидента Михаила Горыни. При этом издание обращает внимание, что желание столичных властей избавиться от имени Ермака в условиях давнего конфликта мэра Киева Виталия Кличко с офисом президента, который возглавляет Андрей Ермак, приобретает двойной смысл.