Что известно о ситуации в республике

Нигер готовится отражать вторжение. Что известно о ситуации в республике

Африканский союз выступил против возможной интервенции в Нигер, где в конце июля военные свергли президента Мохамеда Базума и захватили власть. Таким образом, союз выразил несогласие с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которое обсуждает вопрос о применении силы в Нигере для восстановления конституционного порядка.

В это время в Нигере готовятся отражать возможное военное вторжение и призывают к массовому набору добровольцев на помощь армии.

ТАСС собрал главное о событиях вокруг Нигера.

Решение Африканского союза

Африканский союз выразил несогласие с позицией ECOWAS, отвергнув возможность военного решения ситуации в Нигере, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники. Признавая необходимость мирного урегулирования, Совет мира и безопасности Африканского союза вместе с тем принял решение приостановить участие Нигера в работе союза.

Действия нигерских мятежников

Тем временем в Нигере готовятся к возможному вторжению со стороны ECOWAS и призывают жителей вступать в ряды добровольцев для помощи армии.

Глава сформированного мятежниками правительства Нигера Али Ламин Зейн посетил Чад, где заручился поддержкой президента переходного периода Чада Махамата Идрисса Деби Итно. По словам Зейна, на встрече он сообщил о готовности вести диалог для выхода из кризиса, при этом указав на важность сохранения независимости Нигера.

По данным источников телеканала Al Arabiya, Зейн обсуждал с чадскими властями возможность запуска национального диалога в Нигере, так как мятежники стремятся избежать санкций и военного вмешательства ECOWAS.

Террористическая активность в Нигере

Нигерские военные попали в засаду террористов вблизи города Кутугу на границе с Мали. Погибли не менее 17 солдат, еще 20 ранены. Это уже не первое нападение боевиков на нигерских военных после переворота.

Новый посол США в Нигере

Должность главы дипломатической миссии США в Нигере оставалась вакантной на протяжении двух лет. К концу недели в страну прибудет новый посол Соединенных Штатов Кэтлин Фитцгиббон.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку действиям ECOWAS, отметив, что Вашингтон считает по-прежнему возможным восстановление конституционного порядка в Нигере дипломатическим путем.

Реакция на решения ECOWAS

Ожидается, что встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил государств ECOWAS по вопросу военной операции в Нигере состоится 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра.

Однако в самой Гане нет единой позиции по решению ECOWAS о необходимости интервенции. По данным газеты Ghanian Times, которая ссылается на источники, депутаты оппозиционной партии "Национальный демократический конгресс" считают, что применение силы против военных, захвативших власть в Нигере, не отвечает интересам страны. При этом президент Ганы Нана Акуфо-Аддо привержен решению ECOWAS.

Глава МИД Габона Эрман Имонго прибыл в Нигерию в качестве специального посланника президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, который в настоящее время занимает пост председателя Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Имонго сообщил, что ЭСЦАГ полностью поддерживают все резолюции ECOWAS. При этом Имонго также отметил, что намерен в ближайшее время встретиться с военными мятежниками Нигера.

В свою очередь президент Нигерии и действующий председатель ECOWAS Бола Тинубу заявил, что сообщество работает над тем, чтобы "не усугублять проблему", санкции в отношении Нигера будут оставаться в силе и им намерены следовать в точности.