Белый дом не подтвердил и не исключил возможности поддержки интервенции в Нигер

В ведомстве заявили о желании восстановить администрацию президента Мохамеда Базума в африканской стране

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил и не исключил возможности того, что США поддержат интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер.

На вопрос о том, поддержат ли США интервенцию, Кирби на брифинге для иностранных журналистов ответил: "Мы хотим восстановления администрации президента [Мохамеда] Базума в Нигере". "Я не стану так или иначе спекулировать относительно интервенции со стороны ECOWAS или кого-то еще. Мы все еще считаем, что есть время и пространство для дипломатии с целью выработки решения при уважении воли народа Нигера. Мы сосредоточены на этом. И на выяснении того, какие еще могут оставаться возможности в сфере дипломатии", - добавил Кирби.