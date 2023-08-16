Эксперт считает, что форматы наподобие БРИКС и G20 заменят ООН

Организация объединенных наций не смогла реформироваться, полагает офицер военно-морской разведки Индии в отставке Шишир Упадхья

ДУБАЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Даниил Катеренчук/. Международные структуры, такие как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Группа двадцати (G20), страны-члены которых составляют большую часть мировой экономики, могут заменить ООН, потому что эта организация не смогла реформироваться. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразил офицер военно-морской разведки Индии в отставке, доктор наук в области международных отношений и безопасности, доцент Американского университета в ОАЭ Шишир Упадхья.

"БРИКС - очень важная организация в условиях меняющегося мирового порядка. При этом мы видим, что многосторонность ослабевает, такие институты, как ООН, не смогли реформироваться, поэтому эту работу теперь выполняют более мелкие объединения, такие как G20 или БРИКС, в которые входят Индия, Китай, Россия, которые составляют большую часть мировой экономики", - заявил ученый, говоря о роли БРИКС.

"Я думаю, что в условиях меняющегося мирового порядка мы увидим, что такие организации, как ООН, которая, как предполагалось, реформируется, чтобы фактически представлять [все страны] мира, будет заменена", - считает Упадхья. Он убежден, что ООН станет излишней хотя бы потому, что Индия, одна из крупнейших стран в мире, не является постоянным членом Совета Безопасности. "[ООН], вероятно, будет заменена таким структурами, как G20, которые составляет около 80% мирового ВВП. И в этом смысле важную роль играют и другие более мелкие объединения, такие как БРИКС", - отметил эксперт.

1 июня министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне на юго-западе ЮАР рассмотрели концепцию расширения группы, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в сообщество.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.