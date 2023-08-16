В Киеве заявили, что работают над тем, чтобы попасть на саммит G20

Украина не получила приглашения на саммит

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Украины работают со своими партнерами над тем, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели 9-10 сентября, хотя Киев не был приглашен на это мероприятие. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

"Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных, [работаем] и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита", - сказал он. По словам Точицкого, в Киеве прекращение зерновой сделки считают "большим вызовом" для экономик различных стран мира.

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар информировал, что Украина не приглашена на встречу Группы двадцати, поскольку она занимается проблемами экономического развития, а для решения вопросов безопасности есть Совет Безопасности ООН. Он также напомнил, что приглашения на саммит уже разосланы.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Ее саммит пройдет в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ. Ранее официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.

На предыдущем саммите G20, который проходил в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали, перед его участниками по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. На этой площадке он впервые озвучил свой "мирный план" из 10 пунктов. Среди них, помимо прочего, значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.