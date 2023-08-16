Эксперт назвал важным для деэскалации в Черном море возможный визит Путина в Турцию

Директор Института внешней политики республики Хюсейн Багджи считает, что президент России через Анкару сможет донести до Запада и Азии позицию по касающимся ее проблемам

СТАМБУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию важен не только для судьбы черноморской зерновой инициативы, но и с точки зрения снижения напряженности в бассейне Черного моря. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи.

"Визит крайне важен как для российского лидера Владимира Путина, так и для его турецкого коллеги [Реджепа] Тайипа Эрдогана. Президент России через Турцию в первую очередь сможет донести до Запада и Азии позицию по касающимся ее проблемам. С другой стороны, не следует забывать, что Черное море в последние дни нагревается в политическом и военном отношениях, и если в обозримом будущем не удастся обеспечить прекращение огня [на Украине], то даже небольшая искра может стать причиной серьезного конфликта в этом бассейне", - сказал ведущий турецкий эксперт по вопросам европейской безопасности.

По его словам, Турции в складывающейся ситуации "не следует нарушать существующие в регионе балансы и создавать предпосылки для возможного конфликта в бассейне Черного моря".

В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что строго соблюдают Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах, и с начала российской специальной военной операции на Украине не пропустили в Черное море ни один военный корабль, что позволило не допустить распространения конфликта на бассейн Черного моря.

В Telegram-канале Shot в среду появилась информация со ссылкой на источники, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, при этом место переговоров не уточнялось. В пресс-службе президента Турции ТАСС сообщили, что пока не располагают конкретными сведениями о возможной встрече глав двух государств.

3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция".