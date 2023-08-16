Президент Молдавии созвала заседание Совбеза, чтобы обсудить энергетическую безопасность

Страна переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в республике

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду созывает в четверг заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетическую безопасность страны.

"Санду созвала 17 августа заседание Высшего совета безопасности для обсуждения и оценки возможностей обеспечения энергетической безопасности в отопительный сезон", - информирует пресс-служба президента.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста в стране. Кроме того, с октября прошлого года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется в Приднестровье.