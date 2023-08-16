Зеленский сообщил, что участники заседания ставки обсудили поставки БПЛА для ВСУ

Президент Украины сообщил, что военнослужащие украинских бригад, которые находятся на линии боевого соприкосновения, поднимают, в частности, темы обеспечения беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на проведенном им заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждались вопросы поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для вооруженных сил страны, а также ход боевых действий.

"Созвал сегодня ставку. <...> Командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях. Главком и Министерство обороны - разговор о боеприпасах. Вице-премьер [Михаил] Федоров и Госспецсвязь - о том, что касается беспилотников и в целом наших технологических возможностей", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По словам Зеленского, военнослужащие украинских бригад, которые находятся на линии боевого соприкосновения, поднимают, в частности, темы обеспечения беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что российские БЛПА "Ланцет" и "Орлан" создают проблемы для украинских военнослужащих, о чем они рассказали Зеленскому во время посещения им подконтрольных Киеву районов Запорожской области. Ермак утверждал, что украинские специалисты давно изучают эти беспилотники, передавая собранные данные странам-партнерам.

В марте в Госспецсвязи Украины заявили, что выделят в этом году свыше $855 млн на приобретение беспилотников для вооруженных сил. Ранее Минобороны страны сообщило, что на увеличение закупок таких аппаратов в 2023 году из бюджета направят около $544 млн. До этого в ведомстве заявили о формировании рот операторов ударных беспилотников, которые оснастят в том числе терминалами спутниковой связи Starlink.