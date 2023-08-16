Госдеп заявил об отсутствии реакции КНДР на попытки США начать диалог о сбежавшем солдате

Речь идет об американском военнослужащем Трэвисе Кинге, который 18 июля самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. КНДР не отреагировала на попытки Соединенных Штатов начать диалог с целью возвращения американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который 18 июля самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Да, верно, не ответили, - сказал он. - Мы продолжаем прилагать усилия".

Дипломат добавил, что "приоритеты США заключаются в возвращении рядового Кинга домой, а также в обеспечении его безопасности". "Мы задействовали все возможные каналы, чтобы добиться этого", - отметил он. По словам Патела, Вашингтон продолжает посылать "сигналы по разным каналам" о готовности обсудить ситуацию вокруг Кинга.

Представитель Госдепартамента также пояснил, что США не предлагают каких-либо уступок КНДР в обмен на начало диалога по Кингу. "Да, верно, не предлагаем", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) ранее опубликовало результаты предварительного расследования, проведенного в КНДР. Кинг, в частности, признался, что "питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации в американских войсках и решил перейти в КНДР". KCNA подчеркивает, что военнослужащий "разочаровался в несправедливом американском обществе и выразил готовность просить убежище в КНДР или третьей стране".

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что Кинг самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи на родину для дисциплинарного взыскания.