Глава МИД Италии назвал убийство Каддафи причиной нестабильности в Ливии и во всей Африке

Антонио Таяни считает, что оно было серьезной ошибкой

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Убийство в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи было серьезной ошибкой и привело к политической нестабильности в Ливии и во всей Африке. Такое мнение выразил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Убийство Каддафи было серьезной ошибкой, - приводит его слова агентство ANSA. - Вероятно, он не был поборником демократии, но с его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность".

Днем ранее Таяни сообщил, что итальянское правительство внимательно следит за ситуацией в Триполи, где произошли столкновения вооруженных группировок. Он добавил, что провел разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш, и повторил, что для Италии важны "стабилизация обстановки в Ливии и начало пути к демократическим выборам".

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Абдель Хамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.