16 августа, 18:36
Попытка госпереворота в Нигере

Госдеп подтвердил скорое прибытие в Нигер нового посла США

В ведомстве заявили, что продолжат выступать за дипломатическое решение конфликта в этой африканской стране

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил скорое прибытие в Нигер нового американского посла Кэтлин Фитцгиббон. Как заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ведант Пател, это не означает смену позиции Вашингтона в отношении ситуации в этой африканской стране, где группа военных отстранила от власти президента Мохамеда Базума.

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"Мы рады тому, что кандидатура посла Фитцгиббон получила одобрение в конце июля после годового процесса утверждения. Мы ждем с нетерпением прибытия посла Фитцгиббон в Ниамей, где она возглавит миссию в критически важное время для поддержки американского сообщества и координации усилий правительства США", - сказал Пател.

"Прибытие нашего посла не свидетельствует о смене нашей позиции. Мы продолжим выступать за дипломатическое решение, которое предусматривает соблюдение конституционного порядка в Нигере и немедленное освобождение президента Базума и его семьи", - отметил представитель Госдепа.

3 августа Госдепартамент предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота. Дипломатическое представительство продолжило работу в ограниченном составе. 

Теги:
НигерСШАБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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