США не увидели оснований обвинять в госизмене президента Нигера

В Вашингтоне считают, что такой шаг не будет содействовать урегулированию кризиса в стране дипломатическим путем

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти США считают необоснованным возможное предъявление обвинений в государственной измене отстраненному от власти военными президенту Нигера Мохамеду Базуму, этот шаг, по мнению Вашингтона, не будет содействовать урегулированию кризиса в стране дипломатическим путем. Такую позицию изложила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, шокированы и потрясены сообщениями о том, что Национальный совет спасения родины не ограничился незаконным задержанием президента Базума и других лиц и перешел к угрозам судебным преследованием. Эти действия являются необоснованными и неоправданными, они не будут содействовать мирному урегулированию кризиса", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста. "Эти угрозы подчеркивают срочную необходимость того, чтобы конституционный порядок в Нигере вновь соблюдался", - добавила Жан-Пьер.