Белый дом: США, Республика Корея и Япония объявят о создании трехстороннего канала связи

По данным ведомства, это произойдет на саммите 18 августа

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония объявят о создании трехстороннего канала прямой связи в кризисных ситуациях между их лидерами на саммите в США 18 августа. Информацию об этом подтвердил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл на посвященном встрече семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

"Мы объявим о ряде важных моментов: проведении на ежегодной основе трехстороннего саммита <...>. Мы собираемся инвестировать в технологии, чтобы обеспечить трехсторонний канал прямой связи для общения лидеров и других представителей их правительств. Мы собираемся взять на себя обязательства по диалогу и взаимодействию в критических обстоятельствах", - отметил он. Ежегодные консультации также будут проводиться и по линии национальных советов безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль 18 августа намерены учредить трехсторонний канал связи.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон ставит своей целью "закрепить трехсторонний прогресс, чтобы исключить возможность его отката". По итогам саммита, продолжил он, будет принят "пакет амбициозных инициатив по закреплению прогресса, достигнутого в рамках этого союза". Так, на саммите будут выдвинуты совместные инициативы в области технологий и обороны. Выступавшая также на семинаре старший директор по Восточной Азии и Океании в СНБ Мира Рапп-Хупер рассказала, что на встрече объявят о том, что страны "находятся на пути к обмену данными, связанными с ранним предупреждением о ракетных пусках" КНДР.

Касаясь ситуации вокруг Китая, Кэмпбелл утверждал: "Многие из этих стран [Индо-Тихоокеанского региона] считают, что шаги, которые предпринимает Китай, не просто изменят [сложившуюся в регионе] систему, а разрушат ее или сделают ее гораздо менее жизнеспособной как институт, способствующий процветанию и миру". Он полагает, что "действия Китая в последние годы явно изменились в сторону угрозы их [этих стран] безопасности и вызывают большую обеспокоенность как на национальном уровне, так и в регионе".

Как сообщал Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.