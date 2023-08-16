Прокуратура Джорджии попросила назначить суд по делу Трампа на 4 марта

Бывшего президента США обязали явиться в суд в начале сентября

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Прокурор округа Фултон в штате Джорджия Фэни Уиллис предложила назначить на 4 марта 2024 года начало рассмотрения по существу дела в отношении бывшего президента страны Дональда Трампа о вмешательстве в выборы. Соответствующий документ размещен в базе данных суда по округу Фултон.

"Судебный процесс начнется 4 марта 2024 года", - отмечается в тексте.

Прокурор также сообщила, что подозреваемые, в том числе Трамп, должны явиться в суд для официального предъявления обвинений в первых числах сентября. О точной дате явки их известят дополнительно. До 31 октября 2023 года стороны могут подавать ходатайства.

В понедельник большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.