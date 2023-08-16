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Военная операция на Украине

Глава МИД Италии выразил надежду на успех саммита G20 в Индии

Антонио Таяни назвал основополагающей тему Украины

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на успех саммита стран Группы двадцати в Индии.

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"Для нас тема Украины является основополагающей. Я надеюсь, Индия сделает так, что [саммит] G20 будет иметь успех. Я понимаю, что не всегда легко усадить всех за стол, я понимаю проблемы индийского председательства, но мы будем продолжать настаивать на необходимости найти решение для мира на Украине, в том числе путем диалога между многими странами", - приводит его слова агентство ANSA.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявлял, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения.

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар проинформировал, что Украина не приглашена на встречу, поскольку Группа двадцати занимается проблемами экономического развития, а для решения вопросов безопасности есть Совет Безопасности ООН. Он также напомнил, что приглашения на саммит уже разосланы. 

Теги:
УкраинаИндияИталияРоссияТаяни, АнтониоВоенная операция на Украине
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