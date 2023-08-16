Китай оценил усилия Белоруссии по мирному урегулированию на Украине

Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Пекин будет последовательно придерживаться дипломатического сценария решения конфликта

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Пекин будет последовательно придерживаться мирного урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Об этом министр обороны Китая Ли Шанфу заявил в ходе состоявшейся в Минске встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

"В рамках переговоров министров обороны Республики Беларусь и КНР китайская сторона отметила, что последовательно будет придерживаться мирных переговоров и высоко оценила усилия Беларуси по урегулированию кризиса на Украине", - сообщил в соцсети X (ранее Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Представитель белорусского военного ведомства также проинформировал, что глава Минобороны КНР пригласил белорусского коллегу в Китай с официальным визитом.