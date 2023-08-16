16 августа, 19:27
Военная операция на Украине

Китай оценил усилия Белоруссии по мирному урегулированию на Украине

Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Пекин будет последовательно придерживаться дипломатического сценария решения конфликта

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Пекин будет последовательно придерживаться мирного урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Об этом министр обороны Китая Ли Шанфу заявил в ходе состоявшейся в Минске встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

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"В рамках переговоров министров обороны Республики Беларусь и КНР китайская сторона отметила, что последовательно будет придерживаться мирных переговоров и высоко оценила усилия Беларуси по урегулированию кризиса на Украине", - сообщил в соцсети X (ранее Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Представитель белорусского военного ведомства также проинформировал, что глава Минобороны КНР пригласил белорусского коллегу в Китай с официальным визитом. 

Теги:
БелоруссияУкраинаРоссияКитайВоенная операция на УкраинеЛи Шанфу
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