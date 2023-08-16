Зампостпреда Франции при ООН не стала оценивать шансы на принятие резолюции по Карабаху

Натали Эстиваль-Броадхерст заявила, что "рассматриваются все варианты действий"

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Эстиваль-Броадхерст не смогла ответить на вопрос, примет ли Совет Безопасности всемирной организации какой-либо документ в связи с гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Рассматриваются все варианты действий. Важно посмотреть, как пройдут сегодня дискуссии, кто какую позицию занимает, о чем мы в состоянии договориться", - сказала она, коснувшись соответствующего вопроса.

СБ ООН может принимать по важным международным темам либо заявления, отражающие общую позицию стран-членов, либо резолюции, которые, как правило, предписывают определенные действия и носят обязательный характер. В среду этот орган проводит заседание по запросу Армении в связи с гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, которая ведет из этого региона на армянскую территорию, остается перекрытым. По данным Еревана, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

МИД Азербайджана посчитал обращение Армении в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора попыткой Еревана превратить этот международный орган в инструмент для манипуляций.