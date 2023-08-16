В ООН выразили обеспокоенность ситуацией с продовольствием и медикаментами в Нигере

Во всемирной организации отметили существенное влияние санкций и закрытия границ на их поставки

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Санкции и закрытие границ существенно влияют на поставки жизненно важных продуктов питания и медикаментов в Нигер, где в конце июля военные свергли президента Мохамеда Базума и захватили власть. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

"ВПП выражает серьезную обеспокоенность в связи с последствиями этого, в частности риском того, что рост цен приведет к тому, что основные продукты питания станут еще более недоступными для людей, которые и без того находятся в тяжелом положении", - отмечается в сообщении.

Как указали в организации, за первую неделю августа сотрудники ВПП доставили продукты питания 140 тыс. человек по всей стране и оказали "необходимую помощь 74 тыс. детей, страдающих от недоедания".

По оценкам ВПП ООН, по меньшей мере 3,3 млн человек - 13% населения Нигера - испытывают острую нехватку продовольствия. В августе ВПП рассчитывает охватить чрезвычайной продовольственной помощью более 1 млн человек.