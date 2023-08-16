В Северной Ирландии арестовали мужчину, собиравшего информацию для террористов

По адресу его проживания провели обыск

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Полиция Северной Ирландии арестовала мужчину по подозрению в сборе информации, которая могла быть использована террористами. Об этом говорится в сообщении полицейской службы.

39-летний мужчина был арестован в городе Лурган в северо-восточном графстве Арма, по адресу его проживания был проведен обыск. Арест был произведен после того, как в начале августа полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах. Информация была доступна в течение примерно двух с половиной часов. Хотя личные адреса никого из 10 тыс. сотрудников не публиковались, полиция и политики заявили, что речь идет о серьезном кризисе. Многие полицейские и члены их семей начали беспокоиться за свою безопасность. Позже стало известно, что республиканские группировки получили доступ к персональным данным правоохранителей.

"Мы безустанно работаем над тем, чтобы устранить проблему ситуации риска, в которой оказались сотрудники полиции. Сегодняшняя поисковая операция и, как следствие, арест - лишь один из фрагментов масштабной операции", - заявил представитель полиции Энди Хилл. Он заверил, что правоохранители продолжат усилия по устранению последствий утечки.

В последние годы полицейские, несмотря на стабилизацию обстановки в Ольстере после подписания белфастского соглашения, периодически становились жертвами республиканских группировок, которые продолжают вооруженную борьбу за воссоединение Северной Ирландии и Ирландии. 22 февраля на высокопоставленного сотрудника полиции в городе Ома было совершено покушение, когда он забирал сына после футбольной тренировки.

28 марта правительство Великобритании по рекомендации службы контрразведки MI-5 повысило уровень террористической угрозы в Северной Ирландии со "значительного" (атака вероятна) до "серьезного" (атака высоко вероятна). Это четвертый уровень из пяти возможных.