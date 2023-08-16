ООН заявила о продолжении контактов с Баку и Ереваном по ситуации в Лачинском коридоре

Директор по операциям Управления по координации гуманитарных вопросов Идем Восорну считает, что стороны не должны препятствовать любым гуманитарным усилиям или политизировать их

ООН, 16 августа. /ТАСС/. ООН продолжит контакты с Азербайджаном и Арменией для решения гуманитарных проблем в районе Лачинского коридора. Об этом заявила директор по операциям Управления по координации гуманитарных вопросов Идем Восорну, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Стороны не должны препятствовать любым гуманитарным усилиям или политизировать их. Гуманитарное реагирование не является актом признания или узаконивания, это не предусматривает поддержку какой-либо стороны и не ведет к политическому влиянию", - сказала представитель ООН.

Управление по координации гуманитарных вопросов "продолжит взаимодействие со сторонами по поводу гуманитарного доступа для удовлетворения жизненно важных потребностей гражданских лиц".

"Представительства ООН в Армении и Азербайджане поддерживают каналы [взаимодействия] с властями в этих странах и готовы делать все возможное для удовлетворения гуманитарных потребностей", - отметила Восорну.