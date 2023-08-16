Президент Нигерии назначил нового министра финансов

Им стал Олавале Эдун, участвовавший в подготовке предвыборной кампании главы государства Бола Тинубу

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу назначил Олавале Эдуна министром финансов и министром-координатором экономики страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя президентской администрации.

По данным агентства, Эдун является "одним из ближайших советников" Тинубу, ранее он участвовал в подготовке предвыборной программы главы государства.

Тинубу занял пост президента Нигерии 29 мая, однако состав нового правительства страны не определен до сих пор. Как сообщало издание The Guardian Nigeria, кабмин могут полностью сформировать и привести к присяге 21 августа.

В своей предвыборной программе Тинубу пообещал среди прочего обеспечить ускоренный экономический рост на уровне 6-10% ВВП ежегодно, прекратить государственное субсидирование цен на бензин, ввести свободный плавающий курс национальной валюты - найры, стимулировать увеличение добычи нефти в четыре раза - до 4 млн баррелей в сутки - к 2030 году и природного газа на 20% к 2027 году, развивать информационно-коммуникационные технологии.