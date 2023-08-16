В посольстве РФ заявили о постепенной нормализации обстановки в Триполи

В ведомстве сообщили, что бои в столице Ливии прекратились

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бои в Триполи прекратились, обстановка постепенно нормализуется. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Ливии.

"В Триполи произошли столкновения между группировкой "Силы сдерживания", подведомственной МВД Ливии, и 444-й бригадой ливийской армии. Причиной эскалации стало задержание командира 444-й бригады Махмуда Хамзы в аэропорту Митига "Силами сдерживания". После его освобождения вечером 15 августа бои в городе прекратились. Обстановка в городе постепенно нормализуется", - информировали в диппредставительстве.

Там также добавили, что, согласно предварительным данным Министерства здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) страны, в ходе вооруженных столкновений погибли 55 человек, еще более 146 получили ранения. "Пострадавших среди сотрудников посольства нет", - отметили в диппредставительстве.

Посольство находится в постоянном контакте с местными властями в связи с произошедшими событиями, заверил собеседник агентства.

Ранее портал Al Wasat информировал, что охваченные боевыми действиями районы столицы возвращаются к обычной жизни, открываются магазины и кафе. На дорожных развязках и главных въездах в регион дислоцированы сотрудники сил безопасности, входящих в структуру Минобороны ПНЕ Ливии.

Обстановка в столице нормализовалась после того, как во вторник вечером ПНЕ сообщило о договоренности передать нейтральной стороне Махмуда Хамзу. Как сообщил позднее канал Libya Al Ahrar, старейшины района Сук-эль-Джумаа передали командира начальнику Генштаба ПНЕ на авиабазе Митига. Согласно плану правительства, впоследствии следственная комиссия должна будет урегулировать вопрос с его задержанием.