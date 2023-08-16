МИД Армении допустил подрыв мирного процесса на Южном Кавказе из-за ситуации в Карабахе

Арарат Мирзоян отметил, что Баку продолжает блокировать гуманитарный груз, отправленный из Еревана в Нагорный Карабах

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Текущая ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании Совбеза ООН.

"Перспективы стабильности в нашем регионе подрывает Азербайджан, создавая гуманитарную катастрофу в Карабахе. Текущая ситуация в Нагорном Карабахе может привести к подрыву мирного процесса на Южном Кавказе", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении заявил, что Баку продолжает блокировать гуманитарный груз, отправленный из Еревана в Нагорный Карабах. "Армения отправила гуманитарный конвой, который до сих пор остается на въезде в Лачинский коридор, потому что азербайджанская сторона препятствует его доставке в Карабах", - сказал он.