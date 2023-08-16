Бразилия и США представят совместную инициативу в области труда

Лула до Силва надеется, что лидеры смогут вдохновить других глав государств обратить внимание на проблемы рабочих

САН-ПАУЛУ /Бразилия/. 16 августа. /ТАСС/. Бразилия и США представят совместную инициативу по обеспечению достойных условий труда. Об этом сообщает пресс-служба бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы по итогам его телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Я впервые разговариваю с президентом, который проявляет интерес к трудящимся", - приводит пресс-служба слова Лулы да Силвы. "Его [Байдена] политика в сфере труда и его выступления на эту тему звучат как музыка для моих ушей, и, уверен, вместе мы сможем вдохновить и других лидеров на то, чтобы обратить внимание на проблемы рабочих", - сказал глава государства.

Как уточняется, инициатива будет представлена на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке при участии представителей Международной организации труда и профсоюзных структур.

В ходе разговора, который состоялся в среду и продолжался около получаса, лидеры двух стран также обсудили итоги состоявшегося накануне в бразильском Белене климатического саммита государств - участников Амазонского пакта. Байден заявил, что "на 100%" разделяет обеспокоенность Лулы, и признал ответственность развитых стран и необходимость оказания поддержки развивающимся странам в преодолении последствий климатического кризиса, говорится в заявлении. Бразильский лидер в свою очередь заявил о намерении сделать Бразилию примером для всего мира в том, что касается сохранения окружающей среды и вопросов энергетического перехода. В этой связи он проинформировал американского коллегу о запущенной недавно правительством южноамериканской республики программе ускоренного развития, объем инвестиций в которую, как ожидается, составит $350 млрд.

Они также обсудили предстоящие контакты на полях саммита Группы двадцати в Индии и в ходе поездки бразильского лидера в США для участия в ГА ООН. Лула да Силва в свою очередь пригласил Байдена посетить его страну в следующем году. Местом такого визита может стать один из штатов бразильской Амазонии, уточняют в пресс-службе.