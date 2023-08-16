Зампостпреда КНР при ООН выступил за диалог в решении ситуации вокруг Лачинского коридора

Гэн Шуан считает, что в интересах Армении и Азербайджана "прежде всего обеспечивать общее развитие и безопасность за счет сотрудничества"

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Китай выступает за разрешение ситуации вокруг Лачинского коридора путем дипломатического диалога заинтересованных сторон. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

"Обеспокоены ситуацией, считаем, что спор в отношении Лачинского коридора нужно разрешать на основе диалога и консультаций. Убеждены, что соответствующие стороны могут надлежащим образом решать все вопросы, включая гуманитарную ситуацию, дипломатическим путем. Армения и Азербайджан - соседи, поэтому в интересах обеих стран прежде всего обеспечивать общее развитие и безопасность за счет сотрудничества", - сказал Гэн Шуан.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

МИД Азербайджана посчитал обращение Армении в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора попыткой Еревана превратить этот международный орган в инструмент для манипуляций.