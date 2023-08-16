16 августа, 20:35

Иракские ВС уничтожили укрытие боевиков ИГ в Киркуке

Находившихся там экстремистов ликвидировали, передает информационный портал Shafaq News

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирака нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в северной провинции Киркук. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

Читайте также
СМИ: в Ираке террористы ИГ убили двух членов народного ополченияВВС Ирака уничтожили 11 террористов на севере страны

По его сведениям, объект был полностью уничтожен, находившиеся там экстремисты ликвидированы.

ИГ оккупировало около трети территории Ирака летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных боевиками районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, военнослужащих и мирных граждан. 

Теги:
Ирак
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация