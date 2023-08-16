Иракские ВС уничтожили укрытие боевиков ИГ в Киркуке

Находившихся там экстремистов ликвидировали, передает информационный портал Shafaq News

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирака нанесли авиаудар по укрытию боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в северной провинции Киркук. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его сведениям, объект был полностью уничтожен, находившиеся там экстремисты ликвидированы.

ИГ оккупировало около трети территории Ирака летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных боевиками районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьер-министра республики Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ. Однако силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, члены которого осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, военнослужащих и мирных граждан.