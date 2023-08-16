16 августа, 20:34,
обновлено 16 августа, 20:48
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Армении заявил об отсутствии альтернативы Лачинскому коридору

По словам Арарата Мирзояна, все остальные каналы связи могут быть обсуждены после начала диалога между Баку и Степанакертом

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Ереван считает, что альтернативы Лачинскому коридору не существует, а все остальные каналы связи могут быть обсуждены после начала диалога между Баку и Степанакертом. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Лачинский коридор был согласован в качестве связующего звена между Арменией и Нагорным Карабахом, и ему нет альтернативы. Лачинский коридор должен быть открыт, а когда речь пойдет о других каналах коммуникации, их можно будет рассматривать в рамках международного механизма диалога между Баку и Степанакертом", - отметил он. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаМирзоян, Арарат Самвелович
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