США призывали к возобновлению движения по Лачинскому коридору

Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд отметила, что Соединенные Штаты обеспокоены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе

ООН, 16 августа. /ТАСС/. США призывают власти Азербайджана возобновить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"США обеспокоены гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и очень встревожены закрытием Лачинского коридора, в результате чего оказался отрезан доступ к необходимым товарам и произошло усугубление гуманитарной ситуации", - сказала она.

"Мы призываем правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору, чтобы коммерческие, гуманитарные и частные транспортные средства могли достичь населения Нагорного Карабаха", - добавила Томас-Гринфилд.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

МИД Азербайджана посчитал обращение Армении в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Лачинского коридора попыткой Еревана превратить этот международный орган в инструмент для манипуляций.