Глава ПНЕ Ливии договорился со старейшинами в Триполи не допускать эскалации

Абдель Хамид Дбейба отметил, что совместными усилиями можно "преодолеть последствия произошедших столкновений"

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба провел встречу со старейшинами района Сук-эль-Джумаа на юге Триполи, чтобы обсудить совместные усилия для предотвращения эскалации в будущем. Как говорится в распространенном заявлении на официальной странице главы ПНЕ в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), во встрече приняли участие главы администраций районов Триполи, в которых накануне произошли столкновения вооруженных группировок.

Согласно заявлению, Дбейба договорился со старейшинами и представителями местных властей "координировать усилия по обеспечению безопасности и работать сообща, чтобы преодолеть последствия произошедших столкновений и не допустить их повторения". Глава ПНЕ убежден, что "возобновление боевых действий недопустимо".

Вооруженные столкновения начались в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин вечером 14 августа между бойцами 444-й бригады и так называемыми Силами специального сдерживания. Эскалация в Триполи была связана с задержанием в международном аэропорту Махмуда Хамзы - командира 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа.

Бригада Хамзы контролирует крупные стратегические регионы на западе Ливии и обеспечивает безопасность нескольких районов Триполи. Он получил международную известность благодаря тому, что сыграл роль в предотвращении крупного конфликта, когда назначенный парламентом премьер Фатхи Башага предпринял попытку войти в Триполи, чтобы сместить главу ПНЕ Дбейбу. Хамза принял участие в пресечении столкновений между вооруженными формированиями, поддерживающими противоборствующие стороны.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и ПНЕ под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы. Вооруженные формирования Ливии, связанные с противоборствующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое приводит к многочисленным жертвам.