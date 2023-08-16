Азербайджан обвинил Армению в манипулировании гуманитарной ситуацией в Карабахе

Постоянный представитель страны при ООН Яшар Алиев заявил, что Ереван намеренно препятствует дипломатическим усилиям

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Попытки Армении представить ситуацию в Нагорном Карабахе как вопрос гуманитарного характера являются частью политической кампании. Такую точку зрения изложил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"То, что Армения пытается представить как гуманитарный вопрос, на самом деле является провокационной и безответственной политической кампанией, которая ведется для того, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. <...> Действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности - составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение", - сказал дипломат.

По его словам, Ереван намеренно препятствует дипломатическим усилиям. Армения, как считает Алиев, не намерена решать существующие вопросы, а лишь нагнетает напряженность в регионе, "чтобы продолжить манипулировать международным сообществом".