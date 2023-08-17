На Тайване задержали еще одного военнослужащего по делу о шпионской сети в армии

Центральное информационное агентство острова передает, что он стал седьмым подозреваемым по делу

ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Прокуратура Тайваня задержала еще одного действующего военнослужащего вооруженных сил острова по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб КНР. Как сообщило Центральное информационное агентство острова, он стал уже седьмым подозреваемым по делу о шпионской сети в армии Тайваня.

Военнослужащий по фамилии Чэн подозревается в передаче информации отставному капитану Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня, который был задержан ранее. Информация о месте службы Чэна не приводится.

Как указывает агентство, капитан в отставке по фамилии Лю подозревается в вербовке офицеров ВВС и Военно-морских сил Тайваня. В апреле ему и шести действующим военнослужащим были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу КНР.

По версии следствия, капитан ВВС в отставке после увольнения со службы в 2013 году уехал в материковый Китай и занялся предпринимательством. Позже он начал сотрудничать со спецслужбами КНР и, используя свои связи, завербовал шесть офицеров тайваньской армии. За передачу секретной информации они получали от него от 200 до 700 тыс. новых тайваньских долларов (от $6,4 тыс. до $22,2 тыс.). Капитан ВВС получал "комиссию" за каждую успешную передачу секретных сведений, размер которой составлял от 30 до 100 тыс. новых тайваньских долларов (от $1 тыс. до $3,1 тыс.).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.