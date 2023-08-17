Кнайсль объяснила, почему Макрон рвется на саммит БРИКС

Бывшая глава австрийского МИД также напомнила, что став министром, просила коллег предоставить какую-либо документацию относительного того, как Австрия или ЕС видит БРИКС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС разъяснила, почему президент Франции Эмманюэль Макрон так рвется на саммит БРИКС в ЮАР.

Комментируя тему, экс-глава австрийского МИД напомнила, что став министром, просила коллег предоставить какую-либо документацию относительного того, как Австрия или Европейский союз видит БРИКС. "Не было ни одного документа, ни одного. И это то, что я называю евроцентризмом, понимаете, потому что на дебатах в Европейском союзе это отсутствовало. И интересно, что их это просто не волновало, а теперь президент [Франции Эмманюэль] Макрон стучится в дверь, рвется и говорит: "Пожалуйста, можно я приду на вечеринку? Нет, на самом деле я не приглашен, но я хотел бы быть частью вечеринки". Мы видим полную трансформацию геополитики, международных отношений, которая затрагивает и институты", - подчеркнула она.

Однако, по словам Кнайсль, пора учесть и тот факт, что сами институты уже не те, что базируются в Женеве и Вене. "Теперь эти институты находятся где-то еще - это БРИКС, это Шанхайская организация сотрудничества - это теперь как Евразийский союз. И на протяжении десятилетий и десятилетий многие западные столицы, Европейский союз, они просто не обращали на это внимания, они пренебрегали этим. А БРИКС имеет очень большую привлекательность и с экономической точки зрения, когда речь идет, например, о трансформации корзины валют", - добавила она.

Кнайсль обратила внимание на слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Он отметил, что аббревиатура БРИКС созвучна со словом "кирпич" в переводе на английский язык, а страны объединения, которое будет расти и крепнуть, являются фундаментом равноправного мира. "То, что ранее сказал господин Нарышкин, мне понравилось. <...> Обсуждается, если я правильно поняла господина Нарышкина, что организация открыта для гораздо большего числа членов", - сказала Кнайсль.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в преддверии встречи на высшем уровне сообщила, что ЮАР не направляла президенту Франции Эмманюэлю Макрону приглашения прибыть в Йоханнесбург для участия в мероприятиях саммита БРИКС. Французский лидер ранее добивался участия в мероприятиях саммита.