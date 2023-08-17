Глава МИД Азербайджана обсудил со спецпредставителем ЕС нормализацию между Баку и Ереваном

Стороны в ходе встречи провели обмен мнениями о переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский союз, а также о текущей ситуации в регионе

БАКУ, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в среду со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В ходе встречи стороны провели обмен мнениями о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, переговорах, проводимых при посредничестве международных партнеров, включая Европейский союз, а также о текущей ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

По данным МИД, Байрамов подчеркнул, что "участившиеся в последнее время военно-политические провокации Армении, необоснованные утверждения о "блокаде" и "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не служат миру и стабильности". "Министр отметил, что срыв Арменией договоренностей об использовании дороги Агдам - Ханкенди (для поставки гуманитарных грузов - прим. ТАСС) <...> и параллельной интенсификации движения на Лачинской дороге, а также о проведении встречи с представителями армян Карабаха по вопросам реинтеграции свидетельствуют о незаинтересованности Еревана в процессе нормализации", - отмечается в информации.