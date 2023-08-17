Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве

Минск также денонсировал протокол о внесении изменений в соглашение о ВТС, подписанный в 2003 году

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Минск денонсировал соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Денонсировать соглашение между кабинетом министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в городе Минске 16 декабря 1994 года", - говорится в документе.

Тем же постановлением, вступившим в силу со дня его принятия, 15 августа, денонсируется протокол о внесении изменений в соглашение о ВТС, подписанный в 2003 году.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписывается направить уведомление о денонсации соглашения и протокола.