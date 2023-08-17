ECOWAS активирует силы быстрого реагирования для восстановления порядка в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки информировало, что 17-18 августа в Аккре пройдет внеочередная встреча Комитета начальников генштабов государств - членов сообщества

РАБАТ, 17 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приступило к активации сил быстрого реагирования с целью восстановления конституционного порядка в Нигере.

Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath.

В ECOWAS информировали, что 17-18 августа в Аккре состоится внеочередная встреча Комитета начальников генеральных штабов государств - членов сообщества для "окончательного согласования плана развертывания сил быстрого реагирования в Нигере".

Во исполнение указаний Совета глав государств и правительств ECOWAS, данных на его внеочередном саммите, посвященном политической ситуации в Нигере, который состоялся 10 августа в Абудже, Комитет начальников генеральных штабов сообщества осуществил активацию своих сил быстрого реагирования для восстановления конституционного порядка в Нигере, отмечает Al Hadath.

В ECOWAS предупредили, что отказ мятежников в Нигере отступить после совершенного ими государственного переворота приведет к военной интервенции сообщества.

26 июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры ECOWAS, в которое входит Нигер, потребовали от мятежников освободить президента, пригрозив силовым решением.

13 августа стало известно, что НССР намерен предъявить Базуму обвинения в государственной измене. Мятежники утверждают, что собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников в судебном порядке.