В Финляндии создадут крупнейшее в ЕС стратегическое хранилище на случай ядерной угрозы

На объекте будут находиться защитное снаряжение, контрольно-измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, предназначенные для использования в случае чрезвычайных ситуаций

СТОКГОЛЬМ, 17 августа. /ТАСС/. Крупнейшее в ЕС стратегическое хранилище средств реагирования и медикаментов на случай возникновения химических, биологических, радиологических и ядерных угроз будет создано в Финляндии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МВД страны.

На объекте будут храниться защитное снаряжение, контрольно-измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, предназначенные для использования как сотрудниками экстренных служб, так и гражданским населением в случае чрезвычайных ситуаций, в особенности в странах Северной и Восточной Европы.

Аналогичные хранилища создаются во Франции, Польше и Хорватии, однако объект в Финляндии станет крупнейшим из них. Ожидается, что некоторые запасы поступят в хранилище в начале 2024 года.

Финляндия в начале текущего года получила от Еврокомиссии €242 млн на финансирование проекта.