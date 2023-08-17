Конгрессвумен заявила о провале санкций США против России

Марджори Тейлор-Грин призвала американскую администрацию перестать выделять деньги Украине

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила о провале антироссийских санкций США и призвала американскую администрацию перестать выделять деньги Украине.

"Америка отправила правительству Украины $113 млрд, продолжает ежемесячно направлять $1 млрд, к тому же [президент США Джо] Байден хочет [выделить] еще $20 млрд. Тем временем Россия становится богаче, а Америка становится беднее на триллионы. Санкции США провалились. Никаких больше денег Украине!" - написала она 16 августа на странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Как следует из опубликованного ранее доклада швейцарского банка UBS, совокупное частное богатство США в 2022 году уменьшилось на $5,9 трлн, тогда как Россия завершила год его ростом на $600 млрд.