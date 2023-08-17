The Times: наследный принц Саудовской Аравии может посетить Великобританию осенью

По информации газеты, приглашение было сделано на фоне желания Лондона принять участие в программе Эр-Рияда по диверсификации своей экономики и уменьшению зависимости от нефти

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, как ожидается, посетит Великобританию с визитом этой осенью. Об этом сообщила газета The Times.

Как говорится в статье, этот визит наследного принца станет первым с момента убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года. По версии американской разведки, саудовский наследный принц лично одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу.

The Times замечает, что приглашение было сделано на фоне желания Лондона принять участие в масштабной программе Саудовской Аравии по диверсификации своей экономики и уменьшению зависимости от нефти. Газета также пишет о том, что вторая цель - заручиться поддержкой Эр-Рияда в заключении соглашения о свободной торговле с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором он играет ведущую роль.

Источник издания сообщил, что визит наследного принца, как ожидается, будет включать в себя встречу с королем Великобритании Карлом III.

"Приглашение было сделано саудовцам, и дискуссии по поводу характера этого визита продолжаются. Есть желание, чтобы это произошло до конца года, но график в конечном счете будут определять саудовцы", - сообщил газете неназванный источник в правительстве.

Представитель канцелярии главы британского правительства Риши Сунака сообщил изданию, что пока визит в Великобританию наследного принца не согласован.