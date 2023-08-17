США, Южная Корея и Япония объявят об активизации усилий по ядерному нераспространению

В заявлении по итогам трехстороннего саммита в очередной раз будут подвергнуты критике действия РФ на Украине, а также недопустимость силового изменения статус-кво

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония по итогам предстоящего трехстороннего саммита намереваются объявить об активизации усилий, направленных на ядерное нераспространение. Об этом сообщила японская газета Asahi.

Отмечается, что соответствующая позиция будет изложена в совместном документе по итогам трехсторонней встречи. В нем стороны также подчеркнут, в частности, важность поддержания международного порядка, основанного на букве закона. Документ получит название "Принципы Кэмп-Дэвида". В нем стороны также обозначат планы продолжить тесный диалог на высшем уровне, а также на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

В заявлении по итогам трехсторонних переговоров, по данным японского издания, в очередной раз будут подвергнуты критике действия РФ на Украине, а также недопустимость силового изменения статус-кво.

Также сообщается, что на переговорах лидеров будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств трех стран.

Как сообщал Белый дом, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.