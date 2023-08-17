Глава МИД Ирана обсудит в Эр-Рияде шаги по налаживанию двусторонних связей

Asharq Al Awsat передает, что Хосейн Амир Абдоллахиян прибудет в Эр-Рияд с новым послом Ирана в Саудовской Аравии Алирезой Энаяти, который официально приступит к своим обязанностям

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Саудовскую Аравию с однодневным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом. Как сообщила газета Asharq Al Awsat, министры на встрече в Эр-Рияде обсудят дальнейшие шаги по налаживанию двусторонних связей после семилетнего перерыва, вызванного разрывом дипломатических отношений.

Ранее в Тегеране и Эр-Рияде возобновили работу посольства двух государств, открылись генеральные консульства в Джидде и Мешхеде. Нормализация отношений произошла при посредничестве Китая. 10 марта в Пекине стороны объявили о приверженности принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга и планах наладить сотрудничество в сфере торговли, экономики, культуры, науки и техники.

По информации издания, Абдоллахиян прибудет в Эр-Рияд с новым послом Ирана в Саудовской Аравии Алирезой Энаяти, который официально приступит к своим обязанностям. Накануне визита шеф иранской дипломатии заявил о заинтересованности в углублении партнерства с саудовским королевством. "У нас есть разные темы для обсуждения, - сказал глава иранского МИД. - Мы настроены на диалог, который стал доминирующим в межгосударственных контактах в регионе Персидского залива".

Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 года после того, как ее посольство в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толпы протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра. Министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан посетил в июне с визитом Тегеран.