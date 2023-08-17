Асад подписал указ о надбавке в 100% к зарплате бюджетникам и военным

Газета Al Watan со ссылкой на канцелярию главы государства передает, что госслужащим, работникам госсектора и муниципальных органов, сферы образования и здравоохранения дополнительно выплатят ежемесячные пособия

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад подписал указ, который предусматривает надбавку в размере 100% к ежемесячным окладам бюджетникам и военнослужащим. Об этом сообщила газета Al Watan со ссылкой на канцелярию главы государства.

По ее информации, в соответствии с еще одним указом, подписанным президентом, будут увеличены также на 100% пенсионные выплаты гражданским лицам, отставникам и инвалидам. Кроме того, госслужащим, работникам госсектора и муниципальных органов, сферы образования и здравоохранения будут выплачены дополнительно ежемесячные пособия.

Оба указа вступают в силу с 1 сентября. Повышение зарплат и пенсий должно компенсировать населению расходы на продукты питания и товары первой необходимости, цены на которые выросли на 100% к началу августа.

По словам премьер-министра арабской республики Хусейна Арнуса, "на экономические реалии в стране влияют несправедливые санкции США и Евросоюза, которые стали тяжелым бременем для граждан".

15 августа Центральный банк Сирии установил новый обменный курс сирийского фунта по отношению к американской валюте: 10 300 за один доллар. Год назад по курсу ЦБ один доллар был равен 3 015 сирийским фунтам.