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Военная операция на Украине

В Южной Корее наемник получил условный срок за въезд на территорию Украины

Суд признал мужчину виновным в нарушении закона о паспортах

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Бывший боец спецназа Военно-морских сил Южной Кореи и блогер Ли Гын приговорен к году и шести месяцам условно с отсрочкой исполнения наказания в три года за въезд на территорию Украины, где он принял участие в боевых действиях. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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Суд признал наемника виновным в нарушении закона о паспортах. В феврале 2022 года Министерство иностранных дел Республики Корея запретило гражданам поездки на Украину. Ли Гын пробыл на Украине около трех месяцев и вернулся домой в мае прошлого года после травмы. Суд указал, что пребывание блогера на Украине и его участие в ее вооруженных формированиях могло создать излишние проблемы для Южной Кореи.

Как уточняет Yonhap, полтора года условно были назначены за нарушение запрета на въезд на Украину и за дорожный инцидент. В июле 2022 года в Сеуле Ли Гын скрылся с места аварии, в которой из-за его действий пострадал мотоциклист. Помимо условного срока, суд назначил блогеру 80 часов общественных работ и 40 часов занятий по безопасному вождению. 

Теги:
УкраинаРеспублика КореяВоенная операция на Украине
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