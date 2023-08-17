Избирком Эквадора одобрил нового кандидата в президенты вместо убитого

В Национальном избирательном совете регистрацию Кристиана Суриты поддержали единогласно

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Национальный избирательный совет (НИС) Эквадора в среду одобрил выдвижение Кристиана Суриты кандидатом в президенты от движения "Строй" вместо убитого Фернандо Вильявисенсио.

"Пленум НИС на прошедшем 16 августа заседании единогласно одобрил регистрацию Кристиана Суриты в качестве кандидата в президенты республики от движения "Строй", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета.

Накануне председатель движения "Гражданская революция" Марсела Агиньяга подала протест против регистрации Суриты в качестве претендента на высший государственный пост, утверждая, что он является членом другой политической силы. "Совещательный орган отклонил возражение, поданное против выдвижения, поскольку кандидат не является членом какой-либо политической организации", - заявили в НИС.

Ранее глава избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила, что в день голосования будут использованы бюллетени с именем Вильявисенсио, поскольку они уже были напечатаны. Голоса будут засчитываться его политической силе. 13 августа движение "Строй" объявило, что их новым представителем на выборах будет Сурита.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо в мае назначил их проведение с целью роспуска парламента. По словам главы государства, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.